Colombia, tensioni crescenti: partita di Libertadores interrotta cinque volte

Nel corso della partita giocata a Barranquilla, fra América de Cali e Atlético Mineiro, l'arbitro ha dovuto interrompere l'incontro in cinque occasioni a causa delle tensioni crescenti in Colombia, che hanno portato a una manifestazione anti-governativa all'esterno dello stadio, con lanci di lacrimogeni che hanno raggiunto persino il tererno di gioco. Una situazione preoccupante nel paese sudamericano, che pone seri dubbi sul regolare svolgimento della Copa América, in programma dall'11 giugno al 10 luglio proprio in Colombia, oltre che in Argentina. Le contestazioni hanno portato nei giorni scorsi a interrompere anche l'incontro tra lo Junior Barranquilla e il River Plate e a ritardare il calcio d'inizio di Atlético Nacional e Nacional Montevideo.