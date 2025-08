Ufficiale Colonia, Thielmann rinnova fino al 2028: "Ora voglio assumermi più responsabilità"

Il Colonia ha annunciato il rinnovo di contratto di Jan Thielmann, che ha firmato fino al 2028. L’attaccante tedesco classe 2002 e uno dei volti più rappresentativi del club, ha scelto di proseguire il suo percorso in una squadra che considera casa.

"Jan incarna molti dei valori che vogliamo vedere nel futuro: grande attaccamento alla maglia, mentalità forte e voglia costante di migliorarsi", ha dichiarato il direttore sportivo Thomas Kessler. "Nonostante abbia solo 23 anni, ha già superato le 100 presenze in Bundesliga e ha ancora margini di crescita. Ci auguriamo possa diventare una figura di riferimento nello spogliatoio".

Thielmann è arrivato nell’Academy del Colonia nel 2017 dall’Eintracht Trier, ma il suo legame con il club risale a prima: da tifoso, il suo sogno era giocare al RheinEnergieSTADION. Lo ha realizzato nel dicembre 2019, esordendo in Bundesliga a soli 17 anni nella vittoria contro il Bayer Leverkusen, diventando il primo giocatore nato nel 2002 a debuttare nel massimo campionato tedesco.

"Il Colonia è il mio club. Dopo la retrocessione, ho scelto di restare per rimettere le cose a posto. Sono orgoglioso di aver contribuito al ritorno in Bundesliga e ora voglio crescere ancora, assumermi più responsabilità e aiutare la squadra a stabilizzarsi in massima serie", ha affermato Thielmann. Con 110 presenze in Bundesliga, 30 in 2. Bundesliga nella scorsa stagione (2 gol, 3 assist) e la promozione conquistata da campione, Thielmann si prepara ora a guidare il nuovo ciclo.