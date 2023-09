ufficiale Colonia, blindato uno dei migliori talenti del club. Rinnova Thielmann

vedi letture

Il Colonia ha appena blindato uno dei suoi talenti dell'attacco. Nuovo contratto fino al 30 giugno 2026 per il 21enne Jan Thielmann, classe 2002 che ha già quasi novanta apparizioni nel massimo campionato tedesco e oltre cento da professionista dopo aver debuttato già da quattro anni in prima squadra. Nominato per il Golden Boy del 2022, Thielmann è stato definito "uno dei nostri più grandi talenti" dall'ad del club Keller nell'intervista post-rinnovo. Di seguito l'annuncio social dato dal Colonia.