Ufficiale Colpo di mercato per il Persepolis: il club iraniano annuncia l'ingaggio di Serge Aurier

Il Persepolis ha ufficializzato il suo nono acquisto della sessione estiva: Serge Aurier, esperto difensore ivoriano, ha firmato un contratto con il club iraniano dopo aver superato le visite mediche e ricevuto l’approvazione tecnica dell’allenatore Vahid Hashemian. Il contratto prevede un accordo di un anno con opzione per una seconda stagione.

Aurier, 31 anni, è uno dei nomi più importanti ad approdare nella Persian Gulf Pro League. Vanta una carriera internazionale di alto profilo, con esperienze in club del calibro di Paris Saint-Germain, Tottenham, Villarreal, Nottingham Forest e Galatasaray. Con la nazionale della Costa d’Avorio ha conquistato per due volte la Coppa d’Africa, diventando una figura di riferimento per il calcio africano.

L’ingaggio di Aurier rappresenta un colpo d’immagine e di qualità per il Persepolis, che punta a rafforzare la propria rosa in vista della nuova stagione e delle competizioni continentali. Inoltre, il difensore potrebbe ancora ambire a una convocazione per i Mondiali con la Costa d’Avorio: un’eventuale grande prestazione nel campionato iraniano potrebbe riaprirgli le porte della nazionale. Con questa operazione, il Persepolis dimostra la propria ambizione, rinforzando il reparto arretrato con un giocatore dal profilo internazionale e dalla grande esperienza.