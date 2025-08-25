Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il futuro di Rabiot è un rebus: dopo la rottura con il Marsiglia spunta la pista Premier

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:41Calcio estero
di Niccolò Righi

Dopo aver riportato che tra il Marsiglia e Adrien Rabiot era stato avviato un principio di accordo per il rinnovo contrattuale fino al 2027 - ipotesi però tramontata a seguito degli eventi ormai noti degli ultimi giorni (clicca qui per leggere la news) - L’Equipe torna a parlare del futuro del centrocampista francese, rivelando alcune possibili nuove destinazioni.

Secondo quanto raccolto dai colleghi del quotidiano transalpino, per Rabiot potrebbero presto aprirsi le porte della Premier League. In particolare, Aston Villa e West Ham United avrebbero già avviato i primi contatti con il direttore sportivo del Marsiglia, Mehdi Benatia, per sondare la fattibilità dell’operazione e tentare di portare il giocatore in Inghilterra prima della chiusura della finestra estiva di mercato.

Il profilo di Rabiot, d’altronde, resta molto apprezzato per esperienza internazionale e duttilità, caratteristiche che potrebbero fare comodo a entrambi i club inglesi impegnati su più fronti nella prossima stagione. La stagione delle due squadre, inoltre, non è iniziata al meglio: il West Ham ha perso entrambe le gare e al momento si trova all'ultimo posto con 1 gol segnato e ben 8 subiti; un pareggio, una sconfitta e zero gol segnati, invece, per la squadra di Unai Emery, capitolata nell'ultimo turno contro il Brentford dopo lo 0-0 maturato alla prima di campionato contro il Newcastle.

