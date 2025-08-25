De Bruyne: "Napoli offerta migliore, ecco perché. Io vecchio? Sono lo stesso di 10 anni fa"

Il nuovo centrocampista azzurro Kevin De Bruyne, intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato la scelta Napoli e parlato della sua nuova avventura in Serie A. Queste le sue dichiarazioni: "Napoli unica offerta vera? No, opzione migliore. Le offerte sono state tante, ma ho deciso per i campioni d’Italia, giocano la Champions, e poi Conte è un allenatore magnifico. Quando sei giovane decidi solo per te, ora ho chiesto anche ai miei figli, il più grande ha 10 anni ed è in una fase importante della crescita".

Il belga ha proseguito così sull'addio al Manchester City a parametro zero: "Quando il City ha deciso di non rinnovarmi il contratto ho iniziato a guardarmi attorno, dopo tanto tempo non volevo più restare in Inghilterra. Tra le varie possibilità, Napoli mi è sembrata la migliore per la mia famiglia e per me come calciatore. In serie A posso giocare ancora ad alti livelli".

E a chi gli dà del vecchio il classe 1991 risponde così: "Penso di essere più o meno lo stesso di 10 anni fa. Forse da giovane sei più dinamico, adesso ho più esperienza. Evolvi come giocatore: ho le mie qualità, la gente le conosce, ma anche le mie debolezze, come tutti. Non sono preoccupato né eccitato: cerco solo di fare il mio lavoro al meglio, divertendomi. Il calcio è la mia passione e non voglio che diventi un lavoro normale. Se lo vivi con piacere e con un sorriso, alla fine giochi meglio".