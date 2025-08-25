Ufficiale Ligue 1, l'Angers ha un nuovo attaccante: dal Lens arriva in prestito Labeau Lascary

Colpo in attacco in Francia per l'Angers, che si è assicurata l'attaccante Remy Labeau Lascary in prestito dal Lens. Come confermato dalla stessa società bianconera sul proprio sito ufficiale, è ufficiale l'arrivo del centravanti classe 2003. Questa la nota:

"Rémy Labeau Lascary è nato in Guadalupa il 3 marzo 2003. È cresciuto lì e ha imparato a giocare a calcio con i club guadalupeschi Étoile Filante e Unité Sainte-Rosienne prima di unirsi allo Stade Lamentinois. Nel 2018, all'età di 15 anni, ha lasciato la Guadalupa per unirsi all'RC Lens.

Con il club del nord, ha continuato ad allenarsi. All'età di 17 anni, è entrato a far parte della categoria U19 del club Sang&Or. Dal 2021, ha giocato la maggior parte delle partite della squadra riserve, in National 2. Ha segnato 4 gol in 25 partite. Nella stagione successiva, Rémy Labeau Lascary ha disputato un'intera stagione, segnando 11 gol in 16 partite con la squadra riserve, ora in National 3. Queste straordinarie prestazioni gli hanno permesso di scoprire il mondo professionistico. Il 29 dicembre 2022, ha esordito in Ligue 1. Questo debutto è stato premiato poche settimane dopo con la firma del suo primo contratto da professionista.

Nella stagione 2022-2023, Rémy ha giocato dieci partite di Ligue 1 e due di Coppa di Francia. L'anno successivo, è stato ceduto in prestito in Ligue 2, allo Stade Lavallois, per guadagnare spazio. A Mayenne, ha giocato la sua prima stagione completa da professionista. In 35 partite di campionato, ha segnato quattro gol e fornito quattro assist. Oltre a questo totale, ha anche fornito un assist in quattro partite di Coppa di Francia. Tornato al Nord, Rémy Labeau Lascary si è unito alla rotazione del Lensois e ha giocato 14 partite di Ligue 1 con il McDonald's, segnando i suoi primi due gol con la sua ex squadra. Sfortunatamente, un infortunio ha rallentato i suoi progressi e gli ha impedito di giocare più minuti durante la stagione precedente.

Ad Anjou, Rémy metterà in campo tutte le sue qualità davanti alla porta per aiutare i nostri bianconeri a raggiungere i loro obiettivi in ​​questa stagione!".