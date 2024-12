Ufficiale La Real Sociedad ha blindato uno dei suoi migliori giovani: Pacheco fino al 2030

La Real Sociedad ha blindato con un contratto di cinque anni e mezzo uno dei suoi giovani più interessanti. Si tratta di Jon Pacheco, difensore centrale classe 2001 che ha sottoscritto un nuovo contratto valido fino al 30 giugno 2030.

In questa stagione Pacheco ha fin qui giocato un totale di 909 minuti distribuiti su 13 partite, di cui otto ne LaLiga, tre in Europa League e due in Coppa del Re. Con la partenza di Le Normand la dirigenza della Real Sociedad si aspettava che Pacheco trovasse più spazio, ma l'arrivo di Aguerd ha ridotto le sue possibilità. Nonostante ciò, il calciatore è ancora molto giovane e il club di San Sebastian conosce le sue capacità e il grande futuro che attende il calciatore navarrese che ha militato a lungo nell'Under 21 e ha partecipato alla medaglia d'oro vinta dalla nazionale spagnola ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.