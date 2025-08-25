Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Como, idea dal Milan: contatti per il prestito con diritto di riscatto di Alex Jimenez

Como, idea dal Milan: contatti per il prestito con diritto di riscatto di Alex Jimenez
Oggi alle 12:15Serie A
di Dimitri Conti

Il Como ha vinto 2-0 la partita d'esordio in questa Serie A contro la Lazio, ma non c'è tempo da perdere per festeggiare perché manca una settimana di mercato e il club lombardo ha tutta l'intenzione di sfruttare al massimo il tempo rimasto per regalarsi nuovi colpi.

Uno di questi potrebbe provenire dal Milan ed è il laterale spagnolo Alex Jimenez, classe 2005 il cui futuro in rossonero ancora non è chiaro (Allegri non aveva apprezzato dei suoi ritardi agli allenamenti ma l'ha fatto giocare nell'ultima partita, contro la Cremonese) che il Como sta cercando di capire se potrà avere in prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce Sky Sport.

Intanto, in attesa degli eventuali botti di fine mercato, a Como possono godersi l'ottima partenza. Con mister Fabregas che però ha invitato tutti a rimanere con i piedi ben ancorati al terreno: "Un pezzettino dopo l'altro, alla fine la squadra diventa forte. Non succede in un giorno, ma servono lavoro e pazienza. Non perché con i soldi si vince subito. C'è tanto lavoro dietro, con personalità, tecnica e tattica, anche a livello individuale". Intanto, per certificare l'ambizione, è stato respinto un nuovo assalto del Tottenham, da 70 milioni di euro, per Nico Paz, mattatore assoluto della sfida contro la Lazio con un assist e un gioiello su punizione.

