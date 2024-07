Ufficiale Colpo 'inglese' del Las Palmas: preso McBurnie, svincolatosi dallo Sheffield United

Nuovo arrivo in casa Las Palmas. Si tratta dell'attaccante Oliver Robert McBurnie, come riporta il comunicato ufficiale: "Oliver Robert McBurnie (6/4/1996, Leeds) diventa il nuovo attaccante dell'UD Las Palmas, in seguito all'accordo raggiunto tra le due parti. Il collegamento durerà fino al 30 giugno 2027.

Il centravanti arriva a parametro zero all'UD Las Palmas dallo Sheffield United. Oli McBurnie ha una vasta esperienza nel campionato (125 partite) e nella Premier League (96 partite). Ha iniziato nelle fila del Bradford e nella stagione 2015/16 è stato trasferito allo Swansea City. Dopo diverse stagioni in prestito in club come Newport County, Bristol Rovers e Barnsley FC, è stato trasferito allo Sheffield United nella stagione 2019/20, giocando finora 159 partite nelle file del club inglese, dove ha giocato 159 partite. ha anche segnato 29 gol.

McBurnie è un nazionale con la Scozia, nazionale con la quale ha giocato 17 partite dal suo debutto nel 2018. Il giocatore arriverà questa sera a Marbella per unirsi al ritiro della squadra".