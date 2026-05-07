Concacaf Champions Cup, finale tutta messicana: LAFC travolto dal Dep. Toluca

Sfuma sul più bello il possibile incrocio in finale tra Hugo Lloris e André-Pierre Gignac nella Concacaf Champions Cup. Il Los Angeles FC dell’ex capitano della nazionale francese è stato travolto 4-0 dal Deportivo Toluca nella semifinale di ritorno, salutando così la competizione dopo il successo per 2-1 conquistato all’andata.

La squadra californiana ha sofferto per tutta la partita in Messico, riuscendo però a chiudere il primo tempo sullo 0-0 soprattutto grazie agli interventi di Lloris, autore di diverse parate decisive. L’equilibrio si è spezzato a inizio ripresa, quando Helinho ha trasformato un calcio di rigore al 49’, spiazzando il portiere francese. Il Toluca ha poi preso definitivamente il controllo della gara con il raddoppio firmato da Everardo Lopez, autore di una conclusione potente dalla distanza che ha lasciato immobile l’ex Tottenham. LAFC ha provato a restare aggrappato alla partita anche grazie a quattro legni che hanno evitato un passivo ancora più pesante, ma nel finale è crollato completamente. L’espulsione di Ryan Porteous all’86’ ha spalancato gli spazi ai messicani, che nel recupero hanno dilagato con la doppietta di Paulinho, a segno al 92’ e al 94’.

Il Tigres aveva invece conquistato la qualificazione ieri eliminando il Nashville.