Messico, Toluca campione dell'Apertura: una serie interminabile di rigori condanna il Tigres

Il Toluca ha celebrato ieri un trionfo storico: la squadra di Antonio Mohamed ha conquistato il titolo Apertura 2025 della Liga MX, completando una storica doppietta grazie alla vittoria ai rigori contro il Tigres. Il ritorno di Alexis Vega si è rivelato decisivo: assente per infortunio per tutta la regular season, l’attaccante ha trasformato il rigore vincente nella maratona dal dischetto, chiudendo la serie sul 9-8 dopo 24 tiri e rendendo il Toluca la seconda squadra più titolata del campionato messicano insieme al Chivas, con 12 trofei complessivi.

La finale è stata ricca di emozioni. il Tigres era passato in vantaggio al 14’ con Fernando Gorriarán, consolidando l'1-0 dell’andata, ma il Toluca ha reagito prima dell’intervallo con un gol spettacolare del brasiliano Helinho, che ha poi fornito l’assist a Paulinho per il 2-1 al 52’, pareggiando così la serie complessiva. Oltre a Vega, protagonista indiscusso è stato il portiere Luis García, autore di parate decisive durante la serie di tiri dal dischetto, inclusa quella sul dodicesimo rigore calciato da Angel Correa. Poco prima entrambi gli estremi difensori avevano sbagliato, mancando l'occasione di far trionfare la propria squadra.

Per Antonio Mohamed si tratta del quinto titolo in Liga MX, consolidando ulteriormente il suo status tra i manager più vincenti della competizione.