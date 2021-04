CONCACAF Champions League, Philadelphia e Cruz Azul con un piede in semifinale

Nella notte sono andte in scena due sfide valide per l'andata dei quarti di finale di CONCACAF Champions League. Spicca il netto successo di Philadelphia sul campo dell'Atlanta: 0-3 il finale grazie alla doppietta di Przybylko e al gol di Fontana. Importante vittoria anche per il Cruz Azul, 3-1 sul campo del Toronto con la doppietta di Angulo e il gol di Aguilar per i messicani. Non basta ai canadesi il gol di Osorio. Nella notte si completerà il quadro con Columbus-Monterrey e Portland-América.