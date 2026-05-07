Conference League, le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Shakhtar e Strasburgo-Rayo
Ultimi 90 minuti e poi scopriremo chi saranno le due squadre ad affrontarsi nella finale alla Red Bull Arena di Lipsia il 27 maggio. Vanno in scena questa sera, a partire dalle 21:00, le semifinali di ritorno di Conference League. A Selhurst Park il Crystal Palace affronta lo Shakhtar Donetsk forte del 1-3 maturato nel match di andata. Allo Stade de la Meinau, invece, i padroni di casa dello Strasburgo se la vedranno con il Rayo Vallecano e cercheranno di ribaltare l’1-0 andato in scena una settimana fa in Spagna. Queste le formazioni ufficiali dei due match:
CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino.
A disposizione: Matthews, Benitez, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Riad, Rodney, Devenny, Cardines.
Allenatore: Oliver Glasner
SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Eguinaldo; Kaua Elias.
A disposizione: Tvardovskyi, Traoré, Kryskiv, Newertton, Isaque, Azarov, Ghram, Bondarenko, Nazaryna, Lucas Ferreira, Luca Mairelles, Obah.
Allenatore: Arda Turan
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STRASBURGO (3-4-1-2): Penders; Doué, Omobamidele, Chilwell; Moreira, El Mourabet, Doukoure, Ouattara; Barco; Enciso, Godo.
A disposizione: Johnsson, Kerckaert, Oydele, Nanasi, Amougou, Hogsberg, Amo-Ameyaw, Kodia, Bosey, Becker, Yassine, Rafael Luis.
Allenatore: Gary O'Neil
RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarria; Isi Palazon, Oscar Valentin, Lopez; Akhomach, Alemao, De Frutos.
A disposizione: Cardenas, Molina, Diaz, Trejo, Sergio Camello, Gambau, Garcia, Balliu, Alfonso Espino, Mendy.
Allenatore: Iñigo Pérez