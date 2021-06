Contatto tra Leonardo e il Real Madrid: il PSG vuole riportare in Francia Varane dopo 10 anni

vedi letture

Il Paris Saint-Germain lavora per riportare in patria Raphael Varane. A scriverlo è il portale Foot Mercato, secondo il quale Leonardo avrebbe già contattato il Real Madrid per intavolare una trattativa col difensore francese come protagonista. Il centrale, in scadenza fra un anno coi blancos, ha già fatto sapere che dopo Euro 2020 annuncerà il suo addio al club di Florentino Perez. E il PSG fa sul serio per averlo...

Prima del grande salto a Madrid del 2011, Varane giocava nel Lens, ossia il club nel quale è cresciuto come uomo e come calciatore.