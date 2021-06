Contratto in scadenza ma in casa Manchester City sono sicuri: capitan Fernandinho resta

In casa Manchester City tiene banco il futuro di capitan Fernandinho. Il brasiliano classe '85 ha il contratto in scadenza e fino ad oggi non ci sono stati rumors sul rinnovo. Tuttavia, come riporta il Sunday Mirror, la dirigenza dei Citizens è tranquilla, convinta che il capitano resterà all'Etihad anche la prossima stagione.