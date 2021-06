Copa America, Colombia-Perù 1-2, Lapadula vince il duello con Zapata-Muriel

Cade a sorpresa la Colombia contro il Perù nella gara valida per il gruppo A di Copa America. Cafeteros sconfitti 2-1: subito in vantaggio il Perù grazie al gol di Sergio Pena. Nella ripresa Miguel Borja trova la rete del pari, ma un autogol di Yerry Mina regala la vittoria al Perù. In campo tanti "italiani" dal primo minuto: Ospina, Cuadrado e Zapada per la Colombia, Lapadula nel Perù, nella ripresa in campo anche Luis Muriel.