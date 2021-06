Copa America, il Cile batte di misura la Bolivia: 1-0 con assist di Edu Vargas. Vidal sostituito

Il Cile batte la Bolivia nella sfida di Copa América disputata a Cuiabá. A decidere l'incontro è stata una rete segnata da Brereton su assist di Edu Vargas al 10'. Per quanto riguarda gli italiani, 90 minuti per Pulgar e Medel, mentre Vidal è uscito al 69'.

Roja dunque prima in classifica nel Gruppo A con quattro punti in due partite, Bolivia ultima con zero.