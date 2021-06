Copa America, il Cile perde Sanchez e Pulgar. L'interista tornerà solo per le semifinali

vedi letture

Il Cile ha già staccato il pass per i quarti della Copa America e si prepara ad affrontare l'ultimo impegno del girone. Non ci sarà Alexis Sánchez, che potrebbe essere disponibile solo per le eventuali semifinali: l'attaccante dell'Inter ha riportato un infortunio muscolare e non ha ancora potuto svolgere lavoro sul campo. Non ci sarà quindi nei quarti, dove invece dovrebbero tornare Guillermo Maripán ed Erick Pulgar: entrambi salteranno solo la partita di giovedì contro il Paraguay. Lo riporta Olé