Copa America, la Colombia batte il Perù 3-2 e chiude al terzo posto: doppietta di Luis Diaz

vedi letture

La Colombia batte il Perù e chiude la sua Copa America al terzo posto. 3-2 il punteggio finale al termine di una gara ricca di colpi di scena. Perù in vantaggio al termine del primo tempo con Yotun, ma ad inizio ripresa Cuadrado pareggia subito i conti. I Cafeteros ribaltano la situazione con Luis Diaz, ma a pochi minuti dal triplice fischio il solito Lapadula pareggia i conti per il Perù. Tutto lasciava pensare che i tempi regolamentari non sarebbero servito per decretare un vincitore, ma al minuto numero 94 Luis Diaz, su assist di Muriel, segna la sua personale doppietta e regala alla Colombia la vittoria che vale il terzo posto.