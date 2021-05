Copa America, la Colombia perderà l'organizzazione. L'Argentina può prendere tutto

Manca solo l'ufficialità ma la Colombia perderà l'organizzazione della Copa América 2021, inizialmente assegnata in compartecipazione con l'Argentina, questo a seguito della delicata situazione nel Paese, che dal 28 aprile è teatro di manifestazioni contro il Governo e gli scontri con le forze dell'ordine hanno portato ad almeno 42 morti, tra cui un poliziotto e oltre 1600 feriti. Oggi ad Asuncion i membri CONMEBOL si sono riuniti per prendere decisioni in merito. L'Argentina, già designata inizialmente come organizzatrice in compartecipazione con la Colombia, potrebbe prendersi tutto il torneo (13 giugno-10 luglio) anche se le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Colombia parlano di un inserimento degli Stati Uniti, che potrebbero organizzare il torneo o assieme all'Argentina o da soli.