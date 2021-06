Copa America, le pagelle di Brasile-Colombia 2-1: Diaz rovesciata da urlo, Firmino entra bene

Brasile-Colombia 2-1

Marcatori: 10’ Diaz (C), 78’ Firmino (B),100' Casemiro (B)

BRASILE

Weverton 6- Al suo esordio nella competizione, non può nulla sul vantaggio della Colombia. Per il resto viene chiamato poco in causa.

Danilo 5- E’ vero che gli avversari trovano un gollonzo, però lui stringe troppo in occasione del traversone che porta in vantaggio gli ospiti.

Marquinhos 5,5- Insieme al suo collega citato sopra entra in maniera negativa nel taccuino del match perché non dialoga con il compagno chiamandogli l’uomo.

Thiago Silva 6- Niente di scintillante, però è solido e non traballa mai.

Alex Sandro 6- Molto più vivace e vispo rispetto al collega dell’altra fascia fa partire qualche traversone interessante. (Dal 62’ Renan Lodi 6- Si mette sulla sua corsia di competenza e non fa rimpiangere il compagno).

Everton Ribeiro 5- Fatica ad entrare nel match, non riesce a prendere le misure con gli avversari. (Dal 46’ Firmino 7- Un bellissimo colpo di testa che regala il pareggio).

Casemiro 7- Parte molto piano e le cose non migliorano: la vince con un colpo di testa al minuto numero 100.

Fred 5- Stranamente fatica contro la velocità e la fisicità dei centrocampisti della Colombia. (Dal 68’ Paquetà 5,5- Un tiro alle stelle, nulla di più).

Richarlison 5,5- Impreciso in zona gol, un paio di volte perde l’attimo giusto per tirare. (Dal 77’ Gabigol sv)

Gabriel Jesus 5,5- Stretto nella morsa dei due centrali difensivi avversario non riesce a trovare lo spazio che gli servirebbe. (Dal 77’ Everton sv).

Neymar 6,5- Ogni volta che ha il pallone tra i piedi si ha l’impressione che possa succedere qualcosa di buono. Non viene però supportato a dovere dai compagni.

COLOMBIA

Ospina 5- Sbaglia sul gol del pari brasiliano, non riesce a trattenere una palla tutt'altro che irresistibile.

Munoz 5,5- Soffre le continue scorribande del Brasile che dal suo lato arriva sul fondo a ripetizione.

Sanchez 6,5- Bravo nel guidare la difesa con calma e tranquillità.

Mina 6,5- Richarlison gravita dal suo lato ma il suo compagno nell’Everton non lo spaventa e viene la maggior parte delle volte neutralizzato.

Tesillo 6- Una partita tranquilla, gli attaccanti del Brasile scelgono altre zone del campo per provare a far male.

Cuadrado 6,5- E’ ovunque nel rettangolo verde, nonostante non abbia più vent’anni, non si risparmia mai e rincorre tutti: per atteggiamento e voglia di gran lunga il migliore.

Barrios 6- Con lui il centrocampo gira molto bene, si vede che sa dare ritmo, geometrie e qualità.

Uribe 6- Con abnegazione interpreta il ruolo alla sua maniera senza andare in grande difficoltà.

Diaz 7,5- Probabilmente scambia lo stadio Nilton Santos per la spiaggia di Copacabana: si coordina al volo per una rovesciata da capogiro che spacca la porta. Un gol che da solo vale il prezzo del biglietto se lo stadio fosse aperto. (Dal 92' Murillo sv)

Santos Borrè 5,5- Si vede raramente nella metà campo offensiva, anche perché visto come si mette il match è necessaria una partita di grande sacrificio. (Dal 65’ Cuellar 5,5- Non si vede mai).

Zapata 5,5- Anche lui non brillante in fase offensiva, ma ha veramente poche occasioni per poter fare male. (Dal 65’ Borja 5,5- Nemmeno un pallone giocato).