Copa America sempre più a rischio. L'Argentina pronta a organizzare il torneo da sola

Sempre più in bilico la Copa America in Colombia a seguito della delicata situazione nel Paese. Decine di manifestanti si sono ritrovati davanti alla sede della Federcalcio a Bogotà chiedendo la cancellazione dell'evento. Dal 28 aprile la Colombia è teatro di manifestazioni contro il Governo e gli scontri con le forze dell'ordine hanno portato ad almeno 42 morti, tra cui un poliziotto e oltre 1600 feriti. Un clima di tensione tale da rendere impossibile lo svolgimento del torneo in tutta sicurezza. L'Argentina, altro Paese organizzatore del torneo, è disposta a ospitare la manifestazione da sola. Ad affermarlo il presidente della repubblica Alberto Fernadnez: "A patto che tutti rispettino rigorosamente i protocolli sanitari". Giovedì è prevista ad Asuncion una riunione della CONMEBOL per prendere decisioni in merito. Il torneo, ricordiamo, andrà in scena dal 13 giugno al 10 luglio.