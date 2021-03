Copa Argentina, che fatica per il Boca! Un gol di Maroni decide la sfida con il modesto Claypole

vedi letture

Si è giocata nella notte la sfida dei trentaduesimi di finale della Copa Argentina tra Boca Juniors e Claypole. La squadra di Russo ha faticato più del previsto per superare il turno: vittoria per 2-1, ma gli Xeneizes erano passati in svantaggio a 29', prima di ribaltare la partita grazie alle reti di Villa e di Gonzalo Maroni, ex giocatore della Sampdoria.