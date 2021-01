Copa del Rey, tutti i risultati della serata: quanta fatica per l'Eibar, poker del Valencia

Si è dovuto aspettare fino ai supplementari per avere il verdetto della sfida di Copa del Rey tra Las Rozas ed Eibar: 4-3 per i più quotati baschi il risultato finale, visto il 3-3 con cui si erano chiusi i tempi regolamentari (da 0-3 a 3-3 in sei minuti). Questi tutti i risultati della serata in Spagna, validi per i trentaduesimi di finale:

Amorebieta-Sporting Gijon 0-1

Girona-Lugo 2-1 d.t.s.

Pena Deportiva-Sabadell 1-0 d.c.r.

Pontevedra-Cadice 0-1 d.c.r.

Yeclano-Valencia 1-4

Alcoyano-Huesca 2-1

Las Rozas-Eibar 3-4 d.t.s.

Stupisce l'Alcoyano, che elimina l'Huesca, così come sorprende l'eccessiva fatica di alcune squadre di Primera (vedi il Cadice o lo stesso Eibar) contro club molto meno blasonati.