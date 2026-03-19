Copa Libertadores, stanotte il sorteggio: le 32 partecipanti. Corsa al Flamengo
Nella notte italiana verranno sorteggiati gli 8 gironi della Copa Libertadores 2026. Corsa alla gloria eterna, riuscirà qualcuno a strappare il titolo al Flamengo? Ecco le 32 qualificate alla fase a gironi, suddivise per fasce di sorteggio:
TESTE DI SERIE: Flamengo (Brasile), Palmeiras (Brasile), Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguay), Nacional (Uruguay), Liga de Quito (Ecuador), Fluminense (Brasile), Independiente del Valle (Ecuador).
SECONDA FASCIA: Lanús (Argentina), Libertad (Paraguay), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cerro Porteño (Paraguay), Corinthians (Brasile), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasile), Universitario (Perù).
TERZA FASCIA: Junior (Colombia), Universidad Católica (Cile), Rosario Central (Argentina), Independiente Santa Fe (Colombia), Always Ready (Bolivia), Coquimbo Unido (Cile), Deportivo La Guaira (Venezuela), Cusco FC (Perù).
QUARTA FASCIA: Universidad Central (Venezuela), Platense (Argentina), Independiente Rivadavia (Argentina), Mirassol (Brasile), Barcelona SC (Ecuador), Sporting Cristal (Perù), Deportes Tolima (Colombia), Independiente Medellín (Colombia).