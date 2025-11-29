Copa Libertadores, stasera la finale dei giganti: Palmeiras e Flamengo si sfidano a Lima
Una cosa è certa: per il settimo anno consecutivo, la Copa Libertadores resterà in Brasile. La finale tanto attesa metterà di fronte stasera i due club più potenti del Sudamerica: Palmeiras e Flamengo, squadre con budget e rosa da prima fascia, paragonabili a molti club europei. La sfida, in programma a Lima, promette spettacolo sia in campo sia in panchina, con due allenatori che si giocano molto: Abel Ferreira, alla ricerca del terzo titolo continentale con il Palmeiras, e Filipe Luís, che punta al primo successo da tecnico dopo aver trionfato come giocatore con il Flamengo nel 2019 e 2022.
Questa finale rappresenta anche una rivincita della sfida del 2021, vinta dal Palmeiras 2-1 ai tempi supplementari con un gol di Deyverson, mentre Filipe Luís fu costretto a uscire per infortunio. Sul piano tecnico, le stelle da seguire sono tante. Per il Flamengo spiccano Danilo, Alex Sandro, Jorginho e< De Arrascaeta mentre nel Palmeiras gli occhi sono puntati tutti su Vitor Roque, autore di 16 gol in campionato e 4 in Libertadores, vero punto di riferimento insieme a López. La forza dei paulista, però, risiede nel collettivo: una difesa solida e un centrocampo completo sia fisicamente che tecnicamente.
Ci sarà anche qualche assenza pesante: il Palmeiras dovrà fare a meno del portiere storico Weverton, il Flamengo di Pedro e Plata, mentre Saul è ancora a mezzo servizio.
Formazioni probabili:
Palmeiras: Carlos Miguel; Fuchs, Gómez, Murilo; Allan, Piquerez, Moreno, Pereira, Sosa; López, Vitor Roque.
Flamengo: Rossi; Varela; Danilo, Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique.
Albo d'oro
1960 Peñarol
1961 Peñarol
1962 Santos
1963 Santos
1964 Independiente
1965 Independiente
1966 Peñarol
1967 Racing Avellaneda
1968 Estudiantes
1969 Estudiantes
1970 Estudiantes
1971 Nacional Montevideo
1972 Independiente
1973 Independiente
1974 Independiente
1975 Independiente
1976 Cruzeiro
1977 Boca Juniors
1978 Boca Juniors
1979 Olimpia Asunción
1980 Nacional Montevideo
1981 Flamengo
1982 Peñarol
1983 Grêmio
1984 Independiente
1985 Argentinos Juniors
1986 River Plate
1987 Peñarol
1988 Nacional Montevideo
1989 Atlético Nacional
1990 Olimpia Asunción
1991 Colo-Colo
1992 San Paolo
1993 San Paolo
1994 Vélez Sársfield
1995 Grêmio
1996 River Plate
1997 Cruzeiro
1998 Vasco da Gama
1999 Palmeiras
2000 Boca Juniors
2001 Boca Juniors
2002 Olimpia Asunción
2003 Boca Juniors
2004 Once Caldas
2005 San Paolo
2006 Internacional
2007 Boca Juniors
2008 LDU Quito
2009 Estudiantes
2010 Internacional
2011 Santos
2012 Corinthians
2013 Atlético Mineiro
2014 San Lorenzo
2015 River Plate
2016 Atlético Nacional
2017 Grêmio
2018 River Plate
2019 Flamengo
2020 Palmeiras
2021 Palmeiras
2022 Flamengo
2023 Fluminense
2024 Botafogo
