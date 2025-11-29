Copa Libertadores, stasera la finale dei giganti: Palmeiras e Flamengo si sfidano a Lima

Una cosa è certa: per il settimo anno consecutivo, la Copa Libertadores resterà in Brasile. La finale tanto attesa metterà di fronte stasera i due club più potenti del Sudamerica: Palmeiras e Flamengo, squadre con budget e rosa da prima fascia, paragonabili a molti club europei. La sfida, in programma a Lima, promette spettacolo sia in campo sia in panchina, con due allenatori che si giocano molto: Abel Ferreira, alla ricerca del terzo titolo continentale con il Palmeiras, e Filipe Luís, che punta al primo successo da tecnico dopo aver trionfato come giocatore con il Flamengo nel 2019 e 2022.

Questa finale rappresenta anche una rivincita della sfida del 2021, vinta dal Palmeiras 2-1 ai tempi supplementari con un gol di Deyverson, mentre Filipe Luís fu costretto a uscire per infortunio. Sul piano tecnico, le stelle da seguire sono tante. Per il Flamengo spiccano Danilo, Alex Sandro, Jorginho e< De Arrascaeta mentre nel Palmeiras gli occhi sono puntati tutti su Vitor Roque, autore di 16 gol in campionato e 4 in Libertadores, vero punto di riferimento insieme a López. La forza dei paulista, però, risiede nel collettivo: una difesa solida e un centrocampo completo sia fisicamente che tecnicamente.

Ci sarà anche qualche assenza pesante: il Palmeiras dovrà fare a meno del portiere storico Weverton, il Flamengo di Pedro e Plata, mentre Saul è ancora a mezzo servizio.

Formazioni probabili:

Palmeiras: Carlos Miguel; Fuchs, Gómez, Murilo; Allan, Piquerez, Moreno, Pereira, Sosa; López, Vitor Roque.

Flamengo: Rossi; Varela; Danilo, Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique.

