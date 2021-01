Copa Sudamericana, rinviata una semifinale causa Covid. Giocatori del Defensa isolati in Cile

La CONMEBOL ha disposto per il rinvio della seconda semifinale di Copa Sudamericana, fra i cileni del Coquimbo Unido e gli argentini del Defensa y Justicia, a seguito della positività di tre giocatori di questi ultimi, con la squadra che dovrà osservare l'isolamento a Santiago del Cile. La partita, pertanto, verrà disputata in gara secca e non più in doppia sfida ed è stata scelta Asuncion come sede dell'incontro, il 12 gennaio.