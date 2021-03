Coppa d'Africa, il Gambia accede alla fase finale del torneo. Colley e Barrow protagonisti

vedi letture

Il Gambia stacca il biglietto per la Coppa d'Africa che si disputerà a gennaio 2022 in Camerun. Decisivo il successo per 1-0 a Bakau contro l'Angola. Decide una rete di Caesay. Fra gli "italiani" in campo, 90' per il sampdoriano Colley e 81' per il bolognese Barrow. Restano in panchina il catanese Manneh e Sheikh Sibi, portiere della Virtus Verona che deve così attendere per il suo esordio in nazionale.