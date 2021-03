Coppa d'Africa, l'Egitto si qualifica alla fase finale con un turno d'anticipo

vedi letture

L'Egitto stacca il biglietto per la Coppa d'Africa che si disputerà a gennaio 2022 in Camerun. Ai "Faraoni" basta un pareggio a Nairobi contro il Kenya per accedere alla fase finale del torneo con un turno d'anticipo. 1-1 il risultato finale, segna Magdi Kafsha. A secco Salah, in campo per 90'.