Coppa di Francia, il Red Star sfiora l’impresa. Ma ai rigori passa il Lione di Paquetà

Il Lione accede ai quarti di finale di Coppa di Francia soffrendo tantissimo al Bauer contro il Red Star. Nel primo tempo la squadra di Garcia sembra metter la gara su binari giusti grazie a un Paquetà protagonista. L’ex Milan al 28° segna il gol che sblocca la gara e al 45° serve a Depay la palla per un 2-0 che sembra mettere in ghiaccio la sfida. Il Red Star però nella ripresa getta il cuore oltre l’ostacolo e riesce in una clamorosa rimonta prima accorciando le distanze con Ba e poi trovando il 2-2 al 74° con Roye portando così la sfida ai calci di rigore per decidere chi passerà al turno successivo. Nella sfida dagli undici metri il Lione non sbaglia un colpo, mentre Michel si fa parare la propria conclusione da Pollersbeck spegnando i sogni della squadra che milita in terza divisione.