Corinthians, Seedorf pronto al debutto: domani il primo allenamento con la squadra

Clarence Seedorf è pronto a iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Corinthians. L'ex centrocampista olandese arriverà in Brasile nelle prossime ore e domani pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento al centro sportivo Dr. Joaquim Grava.

Il nuovo tecnico del Timão lavorerà con la squadra in una doppia seduta, prevista sia al mattino sia al pomeriggio. Alle ore 13 Seedorf incontrerà inoltre la stampa per la prima conferenza da allenatore del Corinthians, mentre i giornalisti presenti potranno assistere anche a una parte della sessione pomeridiana. Nella fase iniziale del suo percorso in panchina, l'ex giocatore di Milan e Real Madrid sarà affiancato dal connazionale spagnolo Pablo Lopez Vidal, che entrerà nel suo staff come collaboratore tecnico. Nato a La Coruña, Vidal ha un passato da calciatore e dal 2015 lavora come allenatore e assistente. In possesso della licenza UEFA Pro, la stessa di Seedorf, ha maturato esperienze con Deportivo La Coruña, Nazionale del Camerun, Ourense e Racing de Ferrol, ultima squadra guidata prima dell'inizio di quest'anno.

Resterà invece nello staff tecnico Léo Porto, collaboratore interno del club. Cambierà ruolo anche Reverson Pimentel: il responsabile del dipartimento performance del Corinthians assumerà la guida della preparazione fisica della squadra in questa fase finale della stagione. Nel club dal 2024, il professionista vanta 24 anni di esperienza nel settore e diversi trascorsi in importanti realtà del calcio brasiliano.