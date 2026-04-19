"Cosa ci si potrebbe aspettare di diverso?": Liverpool, Slot gongola dopo il 2-1 sull'Everton

Un derby del Meyerside che non ha deluso le aspettative dei paganti, riducendo i Reds al gol vittoria all'ultimo respiro con il capitano Van Dijk dopo la rete del primo tempo di Salah e il pareggio dell'Everton incassato da Beto. L'allenatore del Liverpool Arne Slot è intervenuto ai microfoni di BBC Match of the Day al termine del trionfo in extremis per 2-1: "Cosa ci si potrebbe aspettare di diverso quando si gioca qui (Hill Dickinson Stadium, ndr)? Sapevamo che sarebbe stata una vera battaglia", ha esordito.

"I miei giocatori hanno fatto ciò che speravo e mi aspettavo facessero: dare filo da torcere all'Everton. Alla fine, segnare è una gioia per gli occhi perché i nostri tifosi in trasferta oggi sono stati fantastici. Una bella giornata per la sponda rossa di Liverpool", ha aggiunto il tecnico olandese.

Sull'esperienza in campo: "C'erano diversi fattori in gioco, ma quello è stato uno di questi. All'inizio non ci siamo fatti impressionare; loro sono stati superiori nei primi 10-15 minuti, ma abbiamo tenuto botta. Siamo cresciuti sempre di più nel corso della partita. Il momento in cui hanno segnato l'1-1 era quello in cui me lo aspettavo meno, perché avevamo iniziato bene il secondo tempo".

"Poi, verso la fine - ha proseguito -, abbiamo continuato a spingere, siamo andati vicini al gol diverse volte e poi segnare una rete come quella — un calcio piazzato, proprio come ti aspetteresti dall'Everton: è piacevole per noi". Sulla spinta extra derivata dal vincere il primo derby all'Hill Dickinson: "Certamente. Sappiamo tutti che è un'occasione speciale, il primo derby nel loro nuovo stadio; sai che è un evento che resta nella storia e batterli per la seconda volta quest'anno... non ci sono successe molte cose positive in questa stagione, di solito abbiamo subito gol nel finale. Segnare noi alla fine... avrete visto la reazione dei nostri giocatori verso i tifosi e dei tifosi verso i giocatori. Questo dice tutto su quanto questa partita sia importante per noi".