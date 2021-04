Coupe de France, alle 19 in campo Red Star-Lione. De Sciglio e Paqueta titolari

vedi letture

Il Lione scenderà in campo alle 19 contro il Red Star per completare gli ottavi di finale di Coupe de France. Rudi Garcia ha scelto il seguente undici (modulo 4-2-3-1): Pollersbeck; De Sciglio, Marcelo, Diomandé, Bard; Mendes, Guimaraes; Caqueret, Paqueta, Cherki; Depay. Fuori per scelta tecnica giocatori titolari come Anthony Lopes, Leo Dubois, Houssem Aouar e Timo Kedewere.