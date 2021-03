Courtois recrimina: "Lukaku miglior belga all'estero, lo merita. Ma è ridicolo io non sia candidato"

Romelu Lukaku, qualche mese fa, è stato premiato come miglior giocatore belga che milita nei campionati esteri dopo la grande stagione passata all'Inter. Tra i vari nominati per il premio, spiccava l'assenza del portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, che ai microfoni di Het Laatste Nieuws, ha lamentato la poca considerazione di cui gode in patria: "Posso capire che Romelu Lukaku vinca il premio per il miglior giocatore belga all'estero. Direi che se lo merita. Ma il fatto che io non sia stato nemmeno nominato per il premio, né per il premio di sportivo dell'anno, mentre erano presenti altri giocatori, lo trovo ridicolo. Penso di sentirmi più apprezzato in Spagna o anche fuori dalla Spagna rispetto al Belgio. Nel 2020 ho vinto la Supercoppa di Spagna con una parata decisiva ai calci di rigore. Poi ho letto da alcuni analisti che non meritavo nessun trofeo, mentre Lukaku sì, perché non ho risposto alla convocazione in Nazionale. Mi sono perse quelle partite in estate perché sentivo di aver bisogno di un adeguato riposo per preparare la stagione".