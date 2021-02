Cresce l'ottimismo per il rientro di Hazard: il belga punta il ritorno contro l'Atalanta

Buone notizie per Eden Hazard. Ad appena una settimana dalla diagnosi che ha fatto luce sulla rottura del retto anteriore della gamba sinistra, il recupero del fantasista belga sembra procedere piuttosto bene, con un'evoluzione favorevole che potrebbe accorciare i tempi di rientro. L'ex Chelsea dovrebbe rientrare al massimo tra sei settimane, ma tutto lascerebbe pensare che potrebbe volerci molto meno per rivederlo in campo, nonostante né il giocatore, né lo staff medico abbiano intenzione di affrettare. Hazard, riporta Marca tornerà solo quando si sentirà al cento per cento ma crescono le speranze di averlo a disposizione per il ritorno contro l'Atalanta.