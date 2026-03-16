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Cruzeiro, l'ex CT del Brasile esonerato dopo 3 mesi. Ora il sogno è Marcelo Gallardo

Cruzeiro, l'ex CT del Brasile esonerato dopo 3 mesi. Ora il sogno è Marcelo GallardoTUTTO mercato WEB
© foto di Imago/Image Sport
Oggi alle 22:11Calcio estero
Michele Pavese

Il calcio brasiliano mostra ancora una volta il suo lato più spietato verso gli allenatori. Il Cruzeiro ha ufficializzato l’esonero di Tite dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 contro il Vasco da Gama, risultato che ha ulteriormente aggravato l’avvio disastroso della squadra nel Brasileirao.

Il club di Belo Horizonte ha raccolto soltanto tre punti nelle prime sei giornate, ritrovandosi penultimo in classifica e in piena zona retrocessione. Un contesto che ha accelerato la decisione di separarsi dall’esperto tecnico, ex CT del Brasile, in carica da dicembre. Con la panchina libera, la stampa brasiliana ha cominciato a ipotizzare possibili sostituti, e tra i nomi più caldi spicca quello di Marcelo Gallardo. Secondo quanto riportato da Globoesporte, l’ex allenatore del River Plate figura tra i principali candidati per guidare la squadra.

Altri profili valutati dal Cruzeiro includono Filipe Luís, che ha lasciato il Flamengo nonostante la conquista della Copa Libertadores e del campionato la scorsa stagione, e il portoghese Artur Jorge, già considerato dal club a dicembre dopo l’addio di Leonardo Jardim. Resta però da capire la disponibilità di Gallardo, che si è recentemente svincolato dal River e non ha ancora deciso ancora quando tornare in panchina. Il tecnico era stato contattato anche dal Vasco da Gama, proposta poi rifiutata.

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