Ufficiale Marcelo Gallardo lascia di nuovo il River. "Provo dolore per non aver raggiunto gli obiettivi"

Scossone inatteso nel calcio argentino: Marcelo Gallardo ha annunciato che questa settimana concluderà la sua seconda esperienza alla guida del River Plate. Il tecnico dirigerà la sua ultima partita domani al Monumental contro il Banfield, nella settima giornata del Torneo Apertura, mettendo così la parola fine a un ciclo carico di significato.

La decisione è stata comunicata attraverso un video ufficiale diffuso dal club al termine dell’allenamento di lunedì. Una scelta maturata dopo una serie di risultati negativi che hanno segnato profondamente l’ultimo periodo della squadra.

Secondo ciclo senza trofei - A differenza della sua prima, gloriosa parentesi, questa seconda avventura non è riuscita a riproporre gli stessi successi. Il River ha incassato 13 sconfitte nelle ultime 20 partite, numeri che hanno incrinato la solidità del progetto tecnico. Determinante è stato l’ultimo ko contro il Vélez Sarsfield a Liniers, che ha accelerato le riflessioni dell’allenatore sul proprio futuro.

Un addio carico di emozione - Nel messaggio di congedo, Gallardo - visibilmente commosso - ha ringraziato società e tifosi per il sostegno incondizionato, ammettendo il rammarico per non aver raggiunto gli obiettivi prefissati. Parole sincere, accompagnate dall’auspicio che il club possa presto tornare ai livelli che la sua storia impone. La sfida contro il Banfield rappresenterà dunque l’ultimo atto di un’era che, al di là delle difficoltà recenti, ha lasciato un’impronta profonda. Il futuro del River si apre ora a nuovi scenari, mentre l’eredità del “Muñeco” resta intatta nella memoria del calcio sudamericano.