L'ultima notte di Gallardo con il River: i tifosi gli chiedono di restare. Al suo posto Coudet?

Marcelo Gallardo sta vivendo le ultime ore del suo secondo ciclo da allenatore del River Plate. La sera prima dell’ultima partita contro il Banfield, che chiuderà una fase deludente della sua esperienza, un gruppo di tifosi si è recato al Monumental, dove la squadra era in ritiro, per ringraziarlo e chiedergli di restare.

Attraverso i canali ufficiali del club, il River ha condiviso un video in cui si vede Gallardo salutare i supporter che cantano: "El Muñe è di River, da River non se ne va…". Nonostante le richieste dei tifosi, che lo accompagneranno tra poche ore nella "The Last Dance", la decisione dell’allenatore più vincente della storia del club è già presa. Gallardo ha inoltre chiesto di non ricevere omaggi da giocatori o dirigenti: il desiderio è di vivere l’ultima partita come una gara normale.

Una serie di risultati deludenti, iniziata nell’ultimo trimestre del 2025 e culminata con la sconfitta per 1-0 contro il Vélez Sarsfield, ha spinto il “Muñeco” a dimettersi. Lunedì scorso, dopo ore di incertezza, Gallardo ha annunciato la sua scelta tramite un video emozionante. Il River ha già trovato l’accordo verbale con Eduardo Coudet, che dovrebbe succedere a Gallardo. L’unico ostacolo rimane il contratto di Coudet con il Deportivo Alavés, in scadenza a giugno e senza clausola di rescissione. Dopo colloqui preliminari, la separazione non dovrebbe creare problemi e verrà ufficializzata dopo la partita contro il Levante di venerdì prossimo.