Crystal Palace, conferme su Lampard: l'ex Chelsea grande favorito per il dopo-Hodgson

Nuove indiscrezioni dall'Inghilterra sul futuro di Frank Lampard. Come riporta il Telegraph, l'ex tecnico del Chelsea sarebbe infatti in pole position per guidare il Crystal Palace nella prossima stagione. L'attuale manager delle Eagles, Roy Hodgson, è in scadenza di contratto e il campione inglese appare al momento il grande favorito per succederlo.