Ufficiale Crystal Palace, il d.s. Dougie Freedman lascia dopo 8 anni: "Andrà all'estero"

Il Crystal Palace ha annunciato che il direttore sportivo Dougie Freedman lascerà il club dopo otto anni per assumere un incarico all'estero. Questo il comunicato: "Dougie è stato con noi come giocatore, manager e direttore sportivo, un incarico che ha ricoperto dal 2017. Nel suo ruolo attuale, Dougie ha lavorato in tutte le aree del mercato sia per la prima squadra che per l'Academy. Dougie è stato anche un membro stimato e un collaboratore del Senior Leadership Group del club".

Il presidente Steve Parish ha affermato: "Dougie è stato determinante in tutto ciò che abbiamo fatto negli ultimi otto anni e ha avuto un impatto enorme prima di allora come manager e, naturalmente, come giocatore. Mi è piaciuto molto lavorare con lui e gli auguro ogni successo per il futuro. Dougie lascia dietro di sé un reparto sportivo eccellente e ben strutturato che sono sicuro continuerà ad andare di bene in meglio".

Dougie Freedman ha detto: "Vorrei estendere i miei ringraziamenti a Steve Parish, agli altri proprietari e a tutto lo staff, ai dirigenti e ai giocatori che sono stati al club durante il mio periodo qui. Mi è piaciuto molto imparare da voi e lavorare al vostro fianco. È stato un onore rappresentare il club e sono estremamente orgoglioso del lavoro svolto, con il supporto del Presidente, per far crescere la società calcistica fino a raggiungere la sua posizione attuale. Lasciare il club con una squadra piena di talenti e guidata da un allenatore eccellente significa credere fermamente che ci siano le basi su cui costruire. Infine, un enorme ringraziamento a tutti i tifosi per il vostro continuo supporto e la vostra passione, in particolare per il modo in cui avete aiutato i nuovi acquisti e i prodotti dell'Academy ad ambientarsi alla vita al Selhurst Park, supportando e sostenendo la squadra. Il Crystal Palace è e rimarrà sempre nel mio cuore e continuerò a seguire da vicino i progressi del club".