Cuba, svolta storica per la nazionale: per la prima volta convocati giocatori residenti all'estero

Svolta storica per la Nazionale cubana che per la prima volta ha aperto le porte anche ai calciatori che giocano all'estero. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta quest'oggi, la Federcalcio cubana ha ufficializzato la convocazione in nazionale, per le gare di qualificazione a Qatar 2022, di quattro giocatori residente all'esterno: si tratta si Onel Hernández (Norwich City), Jorge Luis Corrales (FC Tusla), Carlos Vazquez (Navalcarnero) e Joel Apeztequía (Tre Fiori).