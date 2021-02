D. Costa campione con 16': "Come chiedere agli amici di mettere il tuo nome sul loro lavoro"

vedi letture

Douglas Costa ironizza dopo il Mondiale per Club vinto col Bayern. Il brasiliano ha giocato gli ultimi 16 minuti (più recupero) della partita cointro il Tigres, mentre nella sfida precedente contro l'Al Ahly è rimasto in panchina: "Quando chiedi ai tuoi amici a scuola di mettere il tuo nome nel lavoro di gruppo!" è il commento scherzoso corredato di foto col trofeo del Mondiale per Club in mano. Douglas Costa è tornato in Baviera in prestito dalla Juventus, ma ha fin qui trovato pochissimo spazio: 22 le presenze complessive e solo 6 da titolare in tutte le competizioni.