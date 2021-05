Da Sarri a Scott Parker fino alla speranza Rodgers: al via i colloqui per il dopo-Mou al Tottenham

vedi letture

Il Tottenham è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione e, come riporta Football Insider, nei prossimi giorni inizierà i colloqui coi vari candidati. Oltre alla pista che porta a Maurizio Sarri, gli Spurs parleranno anche con Scott Parker del Fulham e - si legge sul tabloid - non avrebbero ancora perso le speranze per Brendan Rodgers del Leicester. Tre profili sul tavolo, al momento, per succedere in panchina all'esonerato José Mourinho dal 2021-22.