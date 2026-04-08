Ufficiale Dahoud non rinnoverà il contratto con l'Eintracht. Il centrocampista si libera a luglio

Si separano le strade tra Mahmoud Dahoud e l'Eintracht Francoforte. Il centrocampista tedesco lascerà il club al termine della stagione, visto che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026: una decisione presa di comune accordo tra le parti.

Arrivato nell’estate del 2024 dal Brighton, Dahoud chiude la sua esperienza a Francoforte dopo due stagioni caratterizzate da professionalità e continuità, pur senza numeri particolarmente brillanti. In totale, il classe 1996 ha collezionato 35 presenze, mettendo a referto 3 gol e 3 assist. Nell’annata in corso, invece, si è fermato a 17 apparizioni complessive.

A ufficializzare la separazione è stato lo stesso club tedesco, che ha voluto salutare il giocatore con parole di grande stima. Il direttore sportivo Timmo Hardung ha infatti sottolineato: "Mo si è sempre messo al servizio della squadra, dimostrando un comportamento esemplare. Lo ringraziamo per il suo impegno nelle ultime due stagioni e gli auguriamo il meglio per il futuro, sia a livello sportivo che personale". Un addio che obbligherà ora l’Eintracht a intervenire sul mercato per sostituire un elemento esperto della mediana, mentre per Dahoud si aprono nuove prospettive. Da svincolato, il centrocampista sarà libero di scegliere la prossima destinazione, con l’opportunità di rilanciarsi in un nuovo contesto e provare a ritagliarsi un ruolo più centrale nella fase finale della sua carriera.