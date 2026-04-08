Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Dahoud non rinnoverà il contratto con l'Eintracht. Il centrocampista si libera a luglio

Dahoud non rinnoverà il contratto con l'Eintracht. Il centrocampista si libera a luglioTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 00:26Calcio estero
Michele Pavese

Si separano le strade tra Mahmoud Dahoud e l'Eintracht Francoforte. Il centrocampista tedesco lascerà il club al termine della stagione, visto che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026: una decisione presa di comune accordo tra le parti.

Arrivato nell’estate del 2024 dal Brighton, Dahoud chiude la sua esperienza a Francoforte dopo due stagioni caratterizzate da professionalità e continuità, pur senza numeri particolarmente brillanti. In totale, il classe 1996 ha collezionato 35 presenze, mettendo a referto 3 gol e 3 assist. Nell’annata in corso, invece, si è fermato a 17 apparizioni complessive.

A ufficializzare la separazione è stato lo stesso club tedesco, che ha voluto salutare il giocatore con parole di grande stima. Il direttore sportivo Timmo Hardung ha infatti sottolineato: "Mo si è sempre messo al servizio della squadra, dimostrando un comportamento esemplare. Lo ringraziamo per il suo impegno nelle ultime due stagioni e gli auguriamo il meglio per il futuro, sia a livello sportivo che personale". Un addio che obbligherà ora l’Eintracht a intervenire sul mercato per sostituire un elemento esperto della mediana, mentre per Dahoud si aprono nuove prospettive. Da svincolato, il centrocampista sarà libero di scegliere la prossima destinazione, con l’opportunità di rilanciarsi in un nuovo contesto e provare a ritagliarsi un ruolo più centrale nella fase finale della sua carriera.

Articoli correlati
Dahoud torna in Germania: dal Brighton, ufficiale il suo arrivo all'Eintracht Francoforte... Dahoud torna in Germania: dal Brighton, ufficiale il suo arrivo all'Eintracht Francoforte
Brighton, Dahoud va all'Eintracht Francoforte: biennale da 3 milioni all'anno Brighton, Dahoud va all'Eintracht Francoforte: biennale da 3 milioni all'anno
Dahoud verso il ritorno in Bundesliga: non rientra nei piani del Brighton, c'è l'Eintracht... Dahoud verso il ritorno in Bundesliga: non rientra nei piani del Brighton, c'è l'Eintracht
Altre notizie Calcio estero
Dahoud non rinnoverà il contratto con l'Eintracht. Il centrocampista si libera a... UfficialeDahoud non rinnoverà il contratto con l'Eintracht. Il centrocampista si libera a luglio
Neuer, 40 anni e non sentirli: 9 parate e premio di MVP della sfida tra Real e Bayern... Neuer, 40 anni e non sentirli: 9 parate e premio di MVP della sfida tra Real e Bayern
Arsenal, Havertz: "Svolta importante per noi: possiamo vincere grandi trofei, daremo... Arsenal, Havertz: "Svolta importante per noi: possiamo vincere grandi trofei, daremo tutto"
Arbeloa: "Siamo vivi, pensiamo a ciò che abbiamo fatto bene. Possiamo recuperare"... Arbeloa: "Siamo vivi, pensiamo a ciò che abbiamo fatto bene. Possiamo recuperare"
Arsenal, Arteta: "In Champions le gare si decidono nelle due aree. Dowman? Fa la... Arsenal, Arteta: "In Champions le gare si decidono nelle due aree. Dowman? Fa la differenza"
Mbappé raggiunge Inzaghi ed entra nel "club dei 14". Kane ora punta una leggenda... Mbappé raggiunge Inzaghi ed entra nel "club dei 14". Kane ora punta una leggenda Real
Il PAOK si stringe attorno a Razvan Lucescu, figlio del leggendario allenatore rumeno... Il PAOK si stringe attorno a Razvan Lucescu, figlio del leggendario allenatore rumeno
Lo Shakhtar ricorda Lucescu: "Il tuo nome per sempre nella storia del calcio mondiale"... Lo Shakhtar ricorda Lucescu: "Il tuo nome per sempre nella storia del calcio mondiale"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il limite non è in panchina. Inter: il singolare obbligo di Chivu. Napoli: la strategia “azzurra” di Conte. Como: il male (al contrario) del calcio italiano. E il simbolo Insigne
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Real-Bayern uno spot per il calcio: Olise incanta, gli ospiti vincono ma non chiudono i conti
Immagine top news n.1 L'Arsenal passa al 91' con Havertz. Lo Sporting sbatte su Raya, finisce 0-1 a Lisbona
Immagine top news n.2 Si è spento a 80 anni Mircea Lucescu, un tecnico innovatore e vincente
Immagine top news n.3 Addio Lucescu, maestro innovatore. Portò in Italia nuove tecniche, trionfò all'estero
Immagine top news n.4 È morto Mircea Lucescu. L'ex allenatore di Inter, Galatasaray e Brescia aveva 80 anni
Immagine top news n.5 Un candidato in meno per l'Italia. Carlo Ancelotti rinnova col Brasile fino al 2030, tutti i dettagli
Immagine top news n.6 La Champions che verrà: proiezione 2026/27. Ecco le prime 3 qualificate alla League Phase
Immagine top news n.7 Tonolini a Open VAR: "Regolare il gol di Bremer, contatto con Colombo fortuito e non punibile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Il Napoli riscatterà Alisson Santos. Bravo Manna, anche per Giovane". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Juve, il sogno resta Tonali ma l'occasione può essere Goretzka. Pressing su Kolo Muani
Immagine news podcast n.2 "Perché gli illustri a scadenza sono un'opportunità per la A". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Barcellona ha scelto Bastoni. La richiesta dell'Inter e il punto sui possibili sostituti
Immagine news podcast n.4 Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio spara alto, in attacco occhi su Retegui e Castro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Scudetto ancora aperto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 L'osservatore Palma: "E' derby Milan-Napoli per il nuovo Musiala"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Roma, Gasp è il tecnico giusto. Guai a rimettere tutto in discussione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Raspadori tra gol e duttilità: fondamenta per un futuro da protagonista con l'Atalanta
Immagine news Serie A n.2 L'Inter punta il Como: Bisseck in dubbio, ma Lautaro ha acceso la luce
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Scudetto ancora aperto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.4 Juventus, altro stop per Vlahovic: Di Gregorio si riprende la maglia da titolare
Immagine news Serie A n.5 Lazio, la gestione di Gila: obiettivo Bergamo, a rischio per Fiorentina e Napoli
Immagine news Serie A n.6 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 34ª giornata di Serie A
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Pescara ora sogna la salvezza: sold out la Curva Nord per la sfida con la Sampdoria
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Doronzo lancia 'A tutto campo': "Premiamo i ragazzi simbolo di solidarietà"
Immagine news Serie B n.3 Anche la Reggiana piange Lucescu: "Con noi pochi mesi, ha lasciato comunque la sua traccia"
Immagine news Serie B n.4 Addio a Mircea Lucescu, il mago che portò il Brescia in A: la stagione perfetta in Serie B
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 33ª giornata: testa a testa Alvini-Stroppa
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 33ª giornata: Petagna insegue Ghedjemis
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Di Paolo segna due gol da fenomeno
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: ad Ascoli si parla Milanese
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: la capolista sbatte sul muro Furlan
Immagine news Serie C n.4 Il Potenza ricevuto in comune dopo la vittoria della Coppa Italia. Macchia: "Vittoria di tutti i nostri tifosi"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, la corsa salvezza a -3: la regola degli otto punti cambia tutto
Immagine news Serie C n.6 Chi sarà la terza promossa in Serie C? Testa a testa Arezzo-Ascoli, il calendario a confronto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women: tanta Juve e ci sono due prossime 'avversarie' dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.2 Paura per Di Guglielmo in Bay FC-Washington Spirit. La terzina rassicura sulle sue condizioni
Immagine news Calcio femminile n.3 Un'altra Italia alla caccia di un Mondiale: Serbia e Danimarca sulla strada delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Annika Paz: "Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Massimino e la convocazione con l'Italia: "Non ho realizzato subito. Sogno il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.6 La fine di un incubo: Prugna torna in campo col Parma dopo 14 mesi di stop
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…