Ufficiale Dal campo alla panchina in 19 ore: Pizarro da giocatore a tecnico del Tigres

vedi letture

In meno di 19 ore da guida per la squadra in campo a guida tecnica in panchina: questo il destino di Guido Pizarro, ex centrocampista del Siviglia, cresciuto al Lanus in Argentina e che fino a ieri difendeva i colori del Tigres sul rettangolo di gioco. La "partita d'addio" per lui sarà stata dunque quella giocata e vinta sul campo del Necaxa per 1-2: il club ha deciso, nel giro di 19 ore dopo tale sfida, di sollevare dall'incarico Veljko Paunovic e di affidare la squadra a Pizarro.

Nella veste di nuovo allenatore del Tigres, Pizarro, che ha 34 anni ed ha giocato 27 partite quest'anno segnando anche due gol, ha dichiarato con fermezza che non ci sono stati conflitti all'interno dello spogliatoio durante il mandato dell'ex tecnico Veljko Paunovic, esprimendo gratitudine per i contributi del serbo alla squadra: "Il rapporto con lo staff tecnico si riflette nei risultati, nella dedizione e nell'impegno dimostrati nell'ultima partita. Indipendentemente da chi sia in carica, quello spirito è sempre stato presente e continuerà ad esserlo," ha spiegato Pizarro.

Nel suo annuncio ufficiale come nuovo allenatore, Pizarro ha ulteriormente espresso riconoscenza a Paunovic ed il suo staff per i loro sforzi, affermando: "Mi unisco ai ringraziamenti a Paunovic e al suo team tecnico. Hanno fatto tutto il possibile affinché l'istituzione potesse continuare a raggiungere i suoi obiettivi, e l'impegno dei giocatori in questo periodo è stato evidente".

"Diamo il benvenuto a Guido Pizarro come nuovo direttore tecnico del Club Tigres" - ha scritto la società sui propri canali social, per poi lanciare lo slogan legato al cambio di ruolo di Pizarro - "nuevo compromiso, siempre Tigre".