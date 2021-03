Dal Chelsea alla terza serie: la parabola di Josh McEachran

Avere il Chelsea nel sangue e non ottenere la possibilità di poterlo rappresentare in maniera completa. Questo è in sintesi il percorso calcistico di Josh McEachran, centrocampista d'esperienza che nel giorno del suo ventottesimo compleanno si regala un contratto con il Milton Keynes Dons, volenterosa squadra di League One, la terza serie inglese.

Entrato nelle giovanili dei Blues all'età di sette anni, McEachran ha fatto l'intera trafila nelle giovanili londinesi, fino ad arrivare al debutto in Champions League nella partita contro lo Zilina nel 2010. Per quanto le aspettative nei suoi riguardi fossero piuttosto elevate, il giocatore non è riuscito mai ad entrare stabilmente nei piani del club, subendo una serie di prestiti che lo hanno portato allo Swansea, al Middlesbrough, al Watford, al Wigan ed al Vitesse, fino alla partenza definitiva che lo ha visto accasarsi al Brentford nel 2015. A dispetto di tutta questa precarietà, le presenze con la maglia del Chelsea sono in tutto ventidue. Intensa anche la frequentazione delle selezioni giovanili inglesi, in particolare di quella under 21.

Svincolato dal Birmingham lo scorso gennaio, McEachran ha deciso di scendere di categoria per provare a rilanciarsi nel calcio che conta.

L'accoglienza è di primo livello: "Josh è un giocatore incredibilmente dotato, con una gamma di passaggi eccezionale e che è molto adatto al modo in cui giochiamo - ha detto il suo nuovo allenatore Russell Martin - Ci offre un'altra opzione forte a centrocampo che sarà importante in un periodo frenetico. Ci permetterà di mescolare le cose e significa che saremo in grado di adattarci a partite diverse e giocare in modi diversi. “Questo è entusiasmante per noi. È un giocatore che sta entrando nel culmine della sua carriera e può ancora essere quello che vuole. Ha lavorato molto duramente per mettersi in buona forma e chissà dove questo fatto porterà noi e lui".

Indosserà la maglia numero cinque. Da notare come il Chelsea sia un'affare di famiglia: il fratello George (20) gioca infatti nella formazione under 23 dei londinesi.