Dal recuperare l'identità al ritorno del baseball: i 9 punti di Laporta per rilanciare il Barcellona

Questo è in nove punti il programma sportivo di Joan Laporta, tornato alla presidenza del Barcellona:

1. Migliori servizi per ogni sezione professionale e amatoriale del club.

2. La Masia a garanzia della sostenibilità economica e sportiva del club.

3. Non è solo vincere, è come vinciamo. La candidatura vuole recuperare la propria identità e il proprio modello sportivo.

4. Il Barça deve essere un riferimento nell'applicazione dell'intelligenza artificiale, dei "big data" e delle tecnologie.

5. Si lavorerà dal metodo di massimizzazione delle prestazioni all'individualizzazione del talento.

6. Il programma di "mentoring" sportivo si concentra su questioni chiave come la mentalità, il carattere competitivo e la personalità.

7. La Masia avrà 5 dipartimenti (metodologia e formazione, allenatore sportivo, valori e cultura dello sport, scouting, conoscenza e "big data").

8. 11 aree di conoscenza: preparazione fisica, servizi medici, prevenzione degli infortuni, fisioterapia, nutrizione, biomeccanica sportiva o nuove tecnologie.

9. Promuovere lo sport femminile, iniziando con la pallamano e poco a poco il resto degli sport. Verrà recuperata una sezione storica del club, la sezione baseball.