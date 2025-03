Ufficiale Dall'Empoli a Vojvodina: Davide Moro sarà il vice di Tanjga, l'ex braccio destro di Mihajlovic

In Serbia il Vojvodina ha nominato Miroslav Tanjga come nuovo allenatore. Tanjga è stato per anni il braccio destro (nonché amico fraterno) di Sinisa Mihajlovic, prima al Bologna e poi al Torino e nel suo staff ha voluto inserire in questa nuova avventura anche l'italiano Davide Moro, che sarà il vice allenatore.

Bandiera all'Empoli da giocatore, Moro ai tempi in cui calcava i terreni di gioco ha militato anche con le maglie di Livorno, Salernitana, Cremonese, Sangiovannese, Varese e Audace Cerignola in carriera. Nella seconda vita da allenatore poi, dal 2020 alla scorsa estate è tornato in quella che è stata la sua casa calcistica lavorando nel settore giovanile dell'Empoli.

Tanjga ha presentato così il suo staff tecnico: "Vorrei presentarvi i nuovi membri dello staff tecnico. Davide Moro, che è arrivato dall'Italia, si è unito a noi da oggi. E' stato a Livorno, ad Empoli, e ora è qui dove lavora con una licenza professionistica. Poi c'è Zoran Kuntić, membro storico del Vojvodina e impiegato nel dipartimento scouting del club, e c'è Aleksandar Kocić, nuovo allenatore dei portieri, che è stato nel Vojvodina per diversi anni e ha difeso la maglia in oltre 150 partite. Con noi c'è anche Predrag Kandić, che abbiamo preso dalla squadra giovanile, e credo che abbiamo creato un gruppo compatto e uno staff tecnico di tutto rispetto. Abbiamo tutti davanti a noi un periodo importante, tante altre partite, sia in campionato, sia in Coppa di Serbia".