Dalle giovanili delle big europee al dimenticatoio: l'ex promessa Boadu cerca squadra

Denzeil Boadu è un calciatore inglese di 23 anni, la cui parabola discendente merita di essere raccontata. L'attaccante, promessa del calcio britannico, è attualmente svincolato e sembra incredibile per un ragazzo che ha iniziato la carriera nelle giovanili di Tottenham, Arsenal e Manchester City. Dopo quattro anni nei Citizens, Boadu si trasferì al Borussia Dortmund; era il 2017 e quella che doveva essere la tappa più importante della sua vita, si trasformò in un incubo. L'adattamento infatti non fu facile e dopo due stagioni decise di tornare in Inghilterra. Saltato il passaggio al Reading, Boadu si "accontentò" di giocare nella quarta divisione e firmò con il Crawley Town. In un batter d'occhio tutti si erano dimenticati di lui. Da giugno, dopo aver risolto il contratto, è alla ricerca di una nuova opportunità, che però non si è ancora presentata.